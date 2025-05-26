Диетолог раскритиковала уколы для похудения, которые чуть не погубили певца Шуру

Шура (Фото: Instagram* @shuramedvedev)
Во время лечения от рака певец Шура набрал вес, после выхода в ремиссию артист решил приводить тело в порядок. Он перенес резекцию желудка, а недавно попробовал модные инъекции для похудения, которые чуть не стали для артиста фатальным.
Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что любые лекарственные препараты для снижения массы тела приносят пептидные факторы с целью уменьшения объемов принимаемой пищи, снижения аппетита, улучшения работы пищеварительной системы. Но они имеют как показания, так и противопоказания.
Она отметила, что выписанный рецепт человеку с индексом массы тела ниже 27 находится вне показаний и инструкций, и врач будет нести индивидуальную юридическую ответственность при наличии последствий-реакций на препараты.
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«Все за и против учитываются исключительно врачом, дабы не навредить. И сами исследования относительно этих препаратов проводились исключительно на людях с индексом масс тела 30 и выше. Если человек не обследуется регулярно, то применение таких препаратов может стать вопреки. Соответственно, возникают серьезные последствия», — сказала врач.
Она отметила, что выписанный рецепт человеку с индексом массы тела ниже 27 находится вне показаний и инструкций, и врач будет нести индивидуальную юридическую ответственность при наличии последствий-реакций на препараты.
«Если всё же требуется помощь с использованием препаратов, то обязательно должна собраться врачебная комиссия с принесением вердикта о необходимости и целесообразности применения», — подчеркнула Королева.
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Анастасия Панченко