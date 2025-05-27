Врач назвал страшные последствия операции по уменьшению желудка с целью похудеть

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Резекция желудка — одна из наиболее востребованных бариатрических операций, позволяющая пациентам снижать вес. Эта процедура стала особенна популярна среди россиян, желающих привести свою фигуру в порядок. Операция заключается в удалении части желудка.
Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что зачастую подобное лечение приобретает опасное оперативное вмешательство вопреки всем инструкциям.
По ее словам, после таких хирургических вмешательств не только снижается масса тела, но и наступает похудение от слова «худо», где наблюдаются дефициты минеральных веществ, витаминов и других компонентов пищи.
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«Природой наш организм создан как абсолютное совершенство, в котором отточены все биохимические реакции и анатомические составляющие. Однако человек хочет усовершенствовать свое тело и с этой целью прибегает к оперативным лечебным мероприятиям. Лишаясь определенных элементов анатомического строения, каждый из которых имеет свою ответственность и задачу по перевариванию и усвоению компонентов пищи, человек может остаться без здоровья», — сказала эксперт.
По ее словам, после таких хирургических вмешательств не только снижается масса тела, но и наступает похудение от слова «худо», где наблюдаются дефициты минеральных веществ, витаминов и других компонентов пищи.
«Следствием таких подходов являются серьезные заболевания, обусловленные дефицитом минеральных витаминов и, собственно, вводимые извне витаминно-минеральные комплексы не всегда могут скомпенсировать потери. Поэтому необходима помощь психологов прежде и согласие на последствия», — предупредила врач.
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Анастасия Панченко