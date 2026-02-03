В Истринской больнице поставили на ноги пациента со сложной грыжей позвоночника

03 февраля 2026, 15:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Истринской больницы провели уникальную операцию на позвоночнике, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Они вернули возможность ходить 42-летнему мужчине, который из-за огромной грыжи почти не мог передвигаться.





Пациент обратился к медикам с жалобами на сильные боли и слабость в ногах. После осмотра невролога и МРТ его направили к нейрохирургам.



«Эти симптомы вызвала огромная секвестрированная грыжа поясничного отдела позвоночника. Она практически полностью перекрывала весь спинномозговой канал и сдавливала нервные корешки. Было принято решение об операции», – пояснил врач-нейрохирург Николай Карпов.

«Если бы мы не оперировали пациента и оставили всё как есть, секвестр продолжал бы сдавливать нервные корешки. В итоге пациент окончательно потерял бы возможность ходить», – подчеркнул специалист.