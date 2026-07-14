«ПСК Фарма» инвестирует в центр по разработке фармсубстанций 1,5 млрд рублей
В Подмосковье создадут научно-исследовательский центр по разработке активных фармацевтических субстанций методом химического синтеза. Проект утвердила российская биофармацевтическая компания «ПСК Фарма», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Центр построят на территории особой экономической зоны «Дубна».
«Плановый объём инвестиций в дальнейшее развитие фармацевтического комплекса «ПСК Фарма» в ОЭЗ «Дубна» составит 1,5 миллиарда рублей. Новый центр позволит компании контролировать весь процесс – от лабораторной разработки до промышленного выпуска препаратов. Также появится возможность сократить сроки вывода продукции и снизить зависимость от внешних поставщиков», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Предприятие уже начало выбирать оборудование и поставщиков. Реализация проекта позволит создать 100 новых рабочих мест. Инвестор подал заявление на строительство и готовит рабочую документацию для следующего этапа проекта.
«Будущий научно-исследовательский центр позволит снизить зависимость отечественной фармацевтической отрасли от импортных поставок. Масштабирование локализации повысит доступность целого ряда востребованных препаратов в таких социально значимых нозологиях, как пульмонология, инфекционные заболевания, ВИЧ, кардиология и неврология», – рассказала гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.Площадь будущего комплекса составит около 5000 квадратных метров.