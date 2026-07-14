В Чехове стартовало оснащение завода компании «МолоПак»
Компания «МолоПак» начала оснащать третью производственную площадку в Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Уже поступила часть оборудования, запланирован его монтаж. После запуска третьего завода компания планирует увеличить мощность производства на два миллиарда упаковок в год, наладить производство форматов упаковки, которые пока поставляются из-за рубежа.
«Новая площадка позволит увеличить производство самых популярных форматов упаковки. Запуск производства запланирован на конец 2026 - начало 2027 года. Это третья производственная площадка производителя асептических картонных упаковок формата TetraPak для жидких пищевых продуктов длительного хранения в Чехове», – рассказали в ведомстве.Второй производственный комплекс «МолоПак» президент Владимир Путин запустил в этом году в режиме ВКС.
Как напомнили в министерстве, «МолоПак» стал первой российской компанией, начавшей производить асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения. Сейчас предприятие занимает ключевое положение на рынке пищевой упаковки для жидких, вязких и сыпучих продуктов в России и странах СНГ.