Юлия Карандеева из Подмосковья победила на турнире по гиревому спорту
Золотую медаль завоевала на финале XIII летней Спартакиады учащихся России по гиревому спорту атлетка Юлия Карандеева из Орехово-Зуева. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир проходил с 26 по 28 августа. В программу вошли соревнования по толчку и рывку.
«Юлия Карандеева показал лучший результат в рывке среди девушек в весовой категории более 58 килограммов», — говорится в сообщении.Участниками турнира стали 86 спортсменов из 25 российских регионов.
Ранее сообщалось, что представители Московской области Александр Данаджи и Максим Егоров выиграли серебряную и бронзовую медали на финале XIII летней Спартакиады учащихся России по карате в стиле киокусинкай. Обе награды подмосковные каратисты завоевали в дисциплине «кумитэ».