Юлия Карандеева из Подмосковья победила на турнире по гиревому спорту

02 сентября 2026, 16:21

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль завоевала на финале XIII летней Спартакиады учащихся России по гиревому спорту атлетка Юлия Карандеева из Орехово-Зуева. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Турнир проходил с 26 по 28 августа. В программу вошли соревнования по толчку и рывку.





«Юлия Карандеева показал лучший результат в рывке среди девушек в весовой категории более 58 килограммов», — говорится в сообщении.