Росгвардейцы задержали в Подмосковье женщину, выпившую за рулём бутылку вина
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны задержали женщину, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Во время патрулирования на улице Заречной экипаж Росгвардии обратил внимание на машину, водитель которого хаотично меняла траекторию движения, совершал опасные манёвры и создавал угрозу окружающим.
Блокировав автомобиль, правоохранители выявили у женщины явные признаки опьянения. Сама нарушительница пояснила, что выпила за рулём бутылку вина, так как интенсивного движения на дороге не было.
Для дальнейшего разбирательства задержанную передали сотрудникам Госавтоинспекции.
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