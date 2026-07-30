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Росгвардейцы задержали в Подмосковье женщину, выпившую за рулём бутылку вина

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны задержали женщину, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.



Во время патрулирования на улице Заречной экипаж Росгвардии обратил внимание на машину, водитель которого хаотично меняла траекторию движения, совершал опасные манёвры и создавал угрозу окружающим.

Блокировав автомобиль, правоохранители выявили у женщины явные признаки опьянения. Сама нарушительница пояснила, что выпила за рулём бутылку вина, так как интенсивного движения на дороге не было.

Для дальнейшего разбирательства задержанную передали сотрудникам Госавтоинспекции.

Лора Луганская

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