«ПСК Фарма» зарегистрировала новое лекарство для лечения тяжёлой болезни лёгких
Российская биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на препарат «Бозентан ПСК» для лечения лёгочной артериальной гипертензии. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Это первый в России воспроизведённый препарат бозентана в форме диспергируемых таблеток, разрешённый к применению у пациентов с трёхмесячного возраста.
Артериальная гипертензия – прогрессирующее заболевание, при котором повышается давление в сосудах лёгких.
«Бозентан ПСК» производят на предприятии компании в особой экономической зоне «Дубна» в соответствии с международными стандартами GMP. Локализация производства позволит обеспечить стабильность поставок препарата на российский рынок, расширить доступ пациентов с лёгочной артериальной гипертензией к лечению, в том числе по программам льготного лекарственного обеспечения», – отметили в ведомстве.Резидент ОЭЗ «Дубна» «ПСК Фарма» входит в тройку российских компаний по количеству разрешений на клинические исследования. Предприятие также является лидером в сфере пульмонологии. Оно сформировало полную линейку из 25 препаратов для лечения астмы и ХОБЛ.