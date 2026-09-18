«ПСК Фарма» зарегистрировала новое лекарство для лечения тяжёлой болезни лёгких

18 сентября 2026, 22:07

оригинал Фото: «ПСК Фарма»

Российская биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на препарат «Бозентан ПСК» для лечения лёгочной артериальной гипертензии. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Это первый в России воспроизведённый препарат бозентана в форме диспергируемых таблеток, разрешённый к применению у пациентов с трёхмесячного возраста.



Артериальная гипертензия – прогрессирующее заболевание, при котором повышается давление в сосудах лёгких.

«Бозентан ПСК» производят на предприятии компании в особой экономической зоне «Дубна» в соответствии с международными стандартами GMP. Локализация производства позволит обеспечить стабильность поставок препарата на российский рынок, расширить доступ пациентов с лёгочной артериальной гипертензией к лечению, в том числе по программам льготного лекарственного обеспечения», – отметили в ведомстве.