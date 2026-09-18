Депутат Госдумы Терюшков назвал выборы в России самыми открытыми

18 сентября 2026, 20:43

оригинал Р. Терюшков (справа) (Фото: пресс-служба Мособлизбиркома)

Депутат Госудумы Роман Терюшков побывал в Центре общественного наблюдения за ходом голосования в Одинцове. Он поделился впечатлениями от его работы.





Центр начал работу 17 сентября. В течение трёх дней там будут отслеживать ход избирательного процесса, получать информацию с участков региона, обрабатывать обращения жителей.

«В центре, который открыт у нас на территории Московской области, мы можем отслеживать всё для того, чтобы показать мировому сообществу, что в России всегда проходили и проходят самые открытые, прозрачные выборы. Увидеть воочию ход избирательной кампании приезжают международные наблюдатели. Они ездят по участкам и могут сами посмотреть, что на самом деле происходит в России», – сказал депутат.