Явка подмосковных избирателей в первый день голосования превысила 24%
Явка избирателей на выборы на территории Подмосковья по состоянию на 20:00 составила 24,37%.
Такие данные привели в пресс-службе Избирательной комиссии Московской области.
«На участках проголосовали 18,23% избирателей, дистанционное электронное голосование выбрали 69,91%. Всего в волеизъявлении участвовали 24,37%», – отметили в Мособлизбиркоме.Ранее сообщалось, что в Подмосковье в первый день выборов открылось свыше 3977 избирательных участков: 3925 – постоянных и 52 временных. В регионе работают 36 073 членов участковых избирательных комиссий и 572 члена территориальных избирательных комиссий.
Всего в Московской области ‒ свыше 6,1 млн избирателей, 732 000, то есть 12%, подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.
В регионе проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также выборы в Мособлдуму и органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября. Впереди ещё два дня. Каждый совершеннолетний гражданин может отдать свой голос.