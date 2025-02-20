В Подмосковье запустили уникальное производство штаммов для заквасок

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Первое в России производство криогранулированных штаммов для заквасок запустил на базе подмосковной компании «Зелёные линии» холдинг «СОЮЗСНАБ», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Производство криогранулированных заквасочных культур включает восемь высокоточных стадий со строгим контролем параметров, что позволяет добиться беспрецедентного качества продукции. Холдинг «СОЮЗНАБ» стал третьей в мире компанией, освоившей эту технологию. Криогранулированные штаммы сохраняют высокую метаболическую активность, что необходимо для создания различных продуктов молочной и фармацевтической промышленности», — говорится в сообщении.Отмечается, что мощность подмосковного производства позволит полностью обеспечить потребности российского рынка и экспортировать эту продукцию в другие страны.
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Лев Каштанов