В Подмосковье установят 70 контейнерных площадок из переработанного пластика

28 августа 2025, 21:30

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области осенью установят более 70 контейнерных площадок с облицовкой из переработанного пластика. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.







«Такая практика успешно зарекомендовала себя на примере городского округа Красногорск. Ограждения площадок из привычного металлического профлиста сменят на лёгкую реечную антивандальную конструкцию из переработанного пластика. Как отмечают специалисты, такие рейки очень похожи на деревянные доски, но при этом не выцветают на солнце и служат дольше», – рассказали в ведомстве.