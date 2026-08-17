В МФЦ Подмосковья проведут в августе ещё четыре приёма по похоронным услугам

17 августа 2026, 11:08

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Специалисты Центра мемориальных услуг проведут в подмосковных офисах «Мои документы» до конца августа ещё четыре приёма. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Консультации будут проходить бесплатно. На них жители смогут узнать о том, как оформить захоронение, как получить разрешение на установку надгробного памятника и пр.





«18 августа консультацию проведут в МФЦ в посёлке Биокомбината Лосино-Петровского округа (дом №3), 20 августа — в Домодедове (микрорайон Авиационный, улица Ильюшина, строение 2А), 25 августа — в посёлке Малаховка округа Люберцы (улица Сакко и Ванцетти, дом №1), а 27 августа — в Химках (микрорайон Левобережный, Зелёная улица, дом №4)», — говорится в сообщении.