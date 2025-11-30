Пушкинская больница получила новый ангиограф по распоряжению губернатора
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил выделить Пушкинской клинической больнице современный ангиограф. Этот аппарат предназначен для рентгеновского исследования сосудов и полостей сердца.
В настоящее время медицинский персонал и технические специалисты активно готовят помещения для установки сложного оборудования. Они уже выполнили 80% работ по подготовке площадки. Следующий этап — монтаж основного комплекса устройств, который специалисты начнут 4 декабря.
Новый ангиограф существенно расширит диагностические возможности врачей больницы. Медики смогут точнее и оперативнее ставить диагнозы пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это напрямую повлияет на качество медицинской помощи, которую больница оказывает жителям региона.
