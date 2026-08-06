Пушкинская больница получила новое оборудование для реабилитации
Современное оборудование для реабилитации пациентов послед перенесённых заболеваний и травм поступило в Пушкинскую больницу имени профессора В.Н. Розанова. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Общая стоимость новых аппаратов составила более четырёх с половиной миллионов рублей.
«Одной из основных задач медицинской реабилитации является возвращение подвижности. Мы заново учим человека ходить, налаживаем взаимосвязь мозга с конечностями. Сейчас наши тренажеры частично заменились, поступили новые — для пассивной и активной разработки плеча, локтевого, лучезапястного, тазобедренного и коленных суставов», — рассказал невролог отделения медицинской реабилитации Пушкинской больницы Ибрагим Гаджиев.Оборудование для медучреждения закупили по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья».