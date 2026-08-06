Достижения.рф

Пушкинская больница получила новое оборудование для реабилитации

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Современное оборудование для реабилитации пациентов послед перенесённых заболеваний и травм поступило в Пушкинскую больницу имени профессора В.Н. Розанова. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Общая стоимость новых аппаратов составила более четырёх с половиной миллионов рублей.

«Одной из основных задач медицинской реабилитации является возвращение подвижности. Мы заново учим человека ходить, налаживаем взаимосвязь мозга с конечностями. Сейчас наши тренажеры частично заменились, поступили новые — для пассивной и активной разработки плеча, локтевого, лучезапястного, тазобедренного и коленных суставов», — рассказал невролог отделения медицинской реабилитации Пушкинской больницы Ибрагим Гаджиев.
Оборудование для медучреждения закупили по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья».
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0