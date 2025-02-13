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Пушкинская больница запустила сбор средств на памятник военной медсестре

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

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Памятник военной медицинской сестре решили установить сотрудники Пушкинской больницы в сквере напротив стационара №11, для реализации этого мероприятия, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открыт сбор средств, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.


«Наша больница решила обустроить сквер памяти напротив корпуса № 11 стационара в Пушкине. В центре сквера планируется установить памятник военной медицинской сестре, символизирующий подвиги медиков, которые спасали жизни солдат и офицеров. В связи с этим Пушкинская больница объявляет о начале благотворительного сбора средств», — сказал главврач Пушкинской клинической больницы имени проф. В. Н. Розанова Владимир Мануйлов.
На подножии памятника планируется разместить табличку с именами всех, кто внесёт свой вклад в эту благотворительную акцию.

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В Минсельхозпроде сообщили, что зоотехникам расширят полномочия в учёте животных
13 февраля 2025, 09:28

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Министерство сельского хозяйства России работает над изменением правил учёта сельскохозяйственных животных, чтобы зоотехники могли регистрировать информацию о поголовье в информационной системе «Хорриот».
В соответствии с информацией о разработке нового нормативного документа, возникла потребность в обновлении действующих правил для более точного учёта животных специалистами в сфере животноводства. Это, согласно сообщению, улучшит контроль над поголовьем и повысит прозрачность учёта на всех уровнях.

Новые правила планируется ввести в действие с 1 сентября 2025 года. Фермеры выступили с инициативой расширить перечень лиц, имеющих право на регистрацию данных о маркировке животных, и направили соответствующий запрос в Министерство сельского хозяйства. В региональных ветеринарных службах поддержали предложение, подчеркнув, что привлечение квалифицированных специалистов позволит повысить точность учёта.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что сроки обязательной маркировки сельскохозяйственных животных определены постановлением № 550. В соответствии с этим документом, до 1 сентября 2024 года промышленные предприятия должны завершить учёт крупного рогатого скота, свиней, лошадей и домашней птицы.

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С продуктовой базы в Подмосковье украли сейф с 12 млн рублей
13 февраля 2025, 09:14

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Сейф, в котором лежало около 12 млн рублей, похитила банда с продуктовой базы в Ленинском округе, участников преступления задержала полиция при силовой поддержке Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, ночью злоумышленники арматурными ножницами вырезали часть металлической стены склада на продуктовой базе. Проникнув внутрь, они гвоздодёром отжали окно в помещении офиса и забрали из кассы сейф с деньгами», — говорится в сообщении.
В ходе расследования удалось установить личности злоумышленников: оказалось, что это четверо мужчин в возрасте от 37 до 45 лет из Москвы, Подмосковья и Волгоградской области. Всех четверых задержали по местам их проживания. В ходе обысков полицейские обнаружили одежду, в которой злоумышленники совершали преступление, мобильные телефоны и 600 тысяч рублей.

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Семинар для глав регионального правительства на базе Сбера прошел в Истре
12 февраля 2025, 21:16

Фото: Екатерина Агеева

Семинар для глав регионального правительства и его членов прошел в подмосковной Истре на базе СберУниверситета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области. Глава региона Андрей Воробьев поблагодарил работников Сбера за вовлеченность в работу. Кроме того, губернатор высказался по теме трансформации.
«Трансформация — это не дань моде. Понимаем, что сегодня необходимо использовать все самое эффективное. Часто слышим об искусственном интеллекте, который помогает в решении очень многих вопросов. Цифровизация, автоматизация и ИИ все больше входят в нашу жизнь. Мы очень благодарны команде правительства за возможность экспериментировать, внедрять в управление то, что удобно человеку. Ну а мы можем лучше видеть проблемы и своевременно на них реагировать», — сказал Воробьев.
Воробьев подчеркнул, что каждый населенный пункт с его объектами нуждается в грамотном управлении.

В программу семинара вошли рекомендации касательно трансформационных проектов, достижения целей и мотивации.

Ранее сообщалось, что проверка застройщиков Московской области не выявила нецелевого использования средств.

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Проверка операций застройщиков МО на 3,5 млрд рублей не выявила нарушений
Главгосстройнадзор не выявил нарушений при проверке застройщиков Подмосковья
12 февраля 2025, 20:59

Фото: istockphoto/blinow61

Главгосстройнадзор не выявил нарушений при проверке операций подмосковных застройщиков на 3,5 млрд рублей. Как уточнили в ведомстве, факта нецелевого использования средств не выявлено.
«Сотрудничество Главгосстройнадзора Московской области и Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу позволяет предотвращать незаконные финансовые операции застройщиков», — говорится в сообщении.
Уточняется, что результаты достигнуты благодаря проектному финансированию объектов, а также внедрению счетов эксроу. Операции застройщиков контролируются банками.

Специалисты добавили, что 97% объектов подмосковного региона возводились с применением эксроу-счетов.

Ранее стало известно, в каком рейтинге Подмосковье вышло в лидеры.

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В Подмосковье с начала года запустили уже 11 единиц тяжёлой медицинской техники
12 февраля 2025, 19:01

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В стационаре №4 Ногинской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Он был закуплен благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьёва, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сегодня новый рентген-аппарат заработал в Ногинской больнице. На его закупку было направлено более 29 млн рублей. На этой неделе начал работу такой же аппарат в Клинской больнице, а всего с начала года в регионе запустили уже 11 единиц тяжелой медтехники более чем на 286 млн рублей», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он напомнил, что современное медицинское оборудование необходимо для более точной и качественной диагностики.

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