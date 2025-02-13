Пушкинская больница запустила сбор средств на памятник военной медсестре

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Памятник военной медицинской сестре решили установить сотрудники Пушкинской больницы в сквере напротив стационара №11, для реализации этого мероприятия, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открыт сбор средств, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
«Наша больница решила обустроить сквер памяти напротив корпуса № 11 стационара в Пушкине. В центре сквера планируется установить памятник военной медицинской сестре, символизирующий подвиги медиков, которые спасали жизни солдат и офицеров. В связи с этим Пушкинская больница объявляет о начале благотворительного сбора средств», — сказал главврач Пушкинской клинической больницы имени проф. В. Н. Розанова Владимир Мануйлов.На подножии памятника планируется разместить табличку с именами всех, кто внесёт свой вклад в эту благотворительную акцию.
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