Пушкинские депутаты обсудили меры поддержки с владельцем фермерского хозяйства

18 июня 2025, 16:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Депутаты Совета депутатов городского округа Пушкинский посетили фермерское хозяйство предпринимателя Сергея Ляшенко. Оно расположено недалеко от поселка Ашукино, сообщили в пресс-службе муниципалитета.





Ферма выпускает молоко, кисломолочную продукцию, сливочное масло, а также сыры из козьего, овечьего и коровьего молока. Ассортимент насчитывает около 50 наименований продукции. Помимо этого, на ферме разводят крупный и мелкий рогатый скот.

«Это предприятие – наглядный пример успешного развития фермерского комплекса на территории округа. Оно стало возможным благодаря поддержке регионального Минсельхоза. В 2022 году Сергей Николаевич получил грант и закупил оборудование для лаборатории контроля качества молока. На ферме увеличивается поголовье овец. К 2027 году оно должно вырасти в восемь раз – до 1,2 тыс.», – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский



«Сергей Николаевич и его коллектив на собственном примере демонстрируют, как успешно вести бизнес, обеспечивая жителей качественными натуральными продуктами. Такие предприятия – гордость нашего округа. Поддержка сельскохозяйственных предприятий – одно из направлений работы депутатов», – сказал председатель Совета депутатов Пушкинского Артём Садула.