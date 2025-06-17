В Пушкинском после сбоя восстановили работу канализационно-насосной станции
Представители администрации округа Пушкинский, депутатского корпуса и ресурсоснабжающей организации оценили работу канализационно-насосной станции 27. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«На днях на КНС-27 из-за поломки валов один за другим вышли из строя два новых насоса – №1 и №2. Администрация незамедлительно обеспечила доставку завода-производителя из Екатеринбурга новых валов. Их установили на насосы. В момент остановки были оперативно смонтированы два резервных. Это позволило значительно снизить объем изливов», – отметили в пресс-службе.Более трёх суток около 30 человек круглосуточно устраняли неисправность оборудования. Помогали в этом Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и компания «МОС АВС».
Сейчас на объекте работают насосы №1 и №6. В резерве – ещё два исправных насоса. В конце недели ожидается поставка восстановленного насоса №2.
Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов поручил коллегам разработать дорожную карту, чтобы обеспечить работоспособность объекта на 200%.