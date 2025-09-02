Пушкинские дзюдоистки стали призёрами первенства Московской области
Дзюдоистки из городского округа Пушкинский Юлия Есина и Дарья Вольскова стали призёрами первенства Московской области среди спортсменов до 21 года. Соревнования состоялось в Куровском, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«На татами вышли спортсмены из практически всех муниципальных образований Подмосковья. Спортивный клуб «Единство» представляли Юлия Есина и Дарья Вольскова. Обе девушки сумели подняться на пьедестал почёта, завоевав серебряные медали», – отметили в администрации.
Там это достижение назвали выдающимся, учитывая высокий уровень конкуренции на первенстве региона.