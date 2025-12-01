В Пушкинской больнице приступают к монтажу нового медоборудования
В Пушкинской клинической больнице имени В.Н. Розанова на этой неделе приступят к монтажу ангиографа. Об этом рассказали в пресс-службе городского округа.
Сейчас в здании готовят помещение для установки этого сложного аппарата. Современное оборудование позволит проводить детальные рентгеновские исследования сердца и сосудов.
«Ход работ оценили глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и главврач больницы Владимир Мануйлов. Помещение готово на 80%. Специалисты приступят к монтажу самого ангиографа уже 4 декабря», – сказали в администрации.
Как подчеркнул Красноцветов, новое оборудование значительно расширит диагностические возможности врачей, повысит качество и оперативность оказания медицинской помощи жителям.
В администрации назвали появление в больнице нового аппарата важным шагом в развитии медучреждения, который стал возможен благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.