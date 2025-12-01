В Пушкинской больнице приступают к монтажу нового медоборудования

01 декабря 2025, 16:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский.

В Пушкинской клинической больнице имени В.Н. Розанова на этой неделе приступят к монтажу ангиографа. Об этом рассказали в пресс-службе городского округа.





Сейчас в здании готовят помещение для установки этого сложного аппарата. Современное оборудование позволит проводить детальные рентгеновские исследования сердца и сосудов.

«Ход работ оценили глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и главврач больницы Владимир Мануйлов. Помещение готово на 80%. Специалисты приступят к монтажу самого ангиографа уже 4 декабря», – сказали в администрации.