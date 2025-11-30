В Пушкино на ВЗУ №12 завершили монтаж станций очистки воды

30 ноября 2025, 20:14

Реконструкцию водозаборного узла в Кудринке планируют завершить в 2025 году

Видео: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

Специалисты посетили водозаборный узел № 12 в микрорайоне Кудринка в Пушкино. На объекте сейчас идёт масштабная реконструкция.