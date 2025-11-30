В Пушкино на ВЗУ №12 завершили монтаж станций очистки воды
Видео: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский
Специалисты посетили водозаборный узел № 12 в микрорайоне Кудринка в Пушкино. На объекте сейчас идёт масштабная реконструкция.
Этот водозаборный узел обеспечивает водой около 25 000 человек. На сегодня строители выполнили 70% работ. Они планируют завершить реконструкцию в 2025 году. Работники уже закончили монтаж станций химической водоподготовки и очистки воды и провели на них пуско-наладочные работы.
Сейчас им остаётся завершить станцию второго подъёма и резервуар чистой воды. Работы усложняет то, что водозаборный узел продолжает работать в обычном режиме и полностью снабжает население водой.
На текущий момент в округе реконструируют семь водозаборных узлов. Подрядчики планируют сдать три из них в этом году, а остальные четыре переносят на следующий год. Эти работы серьёзно влияют на систему водоснабжения, но в итоге должны улучшить качество жизни людей.
Читайте также: