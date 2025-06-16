Пушкинские полицейские рассказали о своей работе ребятам из центра «Ступени»
Центр помощи семье и детям «Ступени», расположенный в посёлке Правдинский Пушкинского городского округа, посетили сотрудники местного отделения полиции. Они рассказали ребятам об особенностях своей работы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Особый интерес у ребят вызвала демонстрация экспертно-криминалистического оборудования, которое используют для раскрытия преступлений. Кроме того, сильное впечатление произвело выступление служебной собаки», — говорится в сообщении.В завершении визита полицейские подарили детям подарки и поздравили их с началом летних каникул.
В семейном центре «Ступени» помогают детям, оставшимся без попечения родителей, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и тем, чьи семьи переживают трудные времена.