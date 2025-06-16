В округе Пушкинский снесут три расселённых аварийных дома

16 июня 2025, 15:16

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Три аварийных расселённых жилых дома планируют снести в Пушкинском город округе: два в Пушкине и один в Красноармейске, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Дома находятся по следующим адресам: дом №3 по 2-й Некрасовской улице и дом №10 по улице Текстильщиков в Пушкине, и дом №25 по улице Свердлова в Красноармейске. Там было расселено в общей сложности 39 жилых помещений.



Замглавы Пушкинского округа Людмила Конопатченкова отметила, что подрядчик сноса уже определён.





«Подрядчик приступит к работам через десять дней. Пока готовится проект организации сноса, только после этого мы сможем допустить подрядчика к проведению работ. Все работы по этим трём домам будут выполнены в течение 30 дней» — добавила Людмила Конопатченкова.