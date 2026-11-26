26 ноября 2026, 15:28

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Команда из Раменского «Сонет Виват» успешно выступила на Международном турнире по эстетической групповой гимнастике AGG SASAKI Trophy. Он прошёл в японской Осаке, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Соревнования стали важным подготовительным этапом к чемпионату мира. Команда «Сонет Виват» выиграла чемпионата и первенство мира в возрастной категории 12-14 лет.

«Вы – гордость Раменского округа и всей России! Спасибо за мастерство, грацию и волю к победе. Желаю не останавливаться на достигнутом, покорять новые международные олимпы и всегда быть первыми. Браво!», – сказал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.