Юные раменские гимнастки одержали победу на международном турнире в Японии
Команда из Раменского «Сонет Виват» успешно выступила на Международном турнире по эстетической групповой гимнастике AGG SASAKI Trophy. Он прошёл в японской Осаке, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Соревнования стали важным подготовительным этапом к чемпионату мира. Команда «Сонет Виват» выиграла чемпионата и первенство мира в возрастной категории 12-14 лет.
«Вы – гордость Раменского округа и всей России! Спасибо за мастерство, грацию и волю к победе. Желаю не останавливаться на достигнутом, покорять новые международные олимпы и всегда быть первыми. Браво!», – сказал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.
Как отметили в администрации, за этой блестящей победой стоят годы упорных тренировок, колоссальная самоотдача, сила характера и высочайший профессионализм. Огромная заслуга в этом триумфе принадлежит тренеру Екатерине Ефремовой, которая готовит команду к новым победам.