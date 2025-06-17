Пушкинские сотрудники ГАИ провели занятия для детей по безопасности на дорогах

17 июня 2025, 16:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Автоинспекторы провели в школах и детсадах городского округа Пушкинский серию уроков по безопасности дорожного движения. Обучение проходило в рамках акции «Детям Подмосковья – безопасные дороги!», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Целью занятий было напомнить юным участникам дорожного движения правила, которые помогут избежать травм и трагедий на дорогах.

«Инспекторы подробно разобрали с детьми разные виды пешеходных переходов, объяснили значение сигналов регулировщика и дорожных знаков. Особое внимание уделили безопасному переходу проезжей части, обсудили неприятные ситуации, которые могут возникнуть на дороге. Полицейские подчеркнули важность использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при поездках на автомобиле», – говорится в сообщении.