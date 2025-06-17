Пушкинские сотрудники ГАИ провели занятия для детей по безопасности на дорогах
Автоинспекторы провели в школах и детсадах городского округа Пушкинский серию уроков по безопасности дорожного движения. Обучение проходило в рамках акции «Детям Подмосковья – безопасные дороги!», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Целью занятий было напомнить юным участникам дорожного движения правила, которые помогут избежать травм и трагедий на дорогах.
«Инспекторы подробно разобрали с детьми разные виды пешеходных переходов, объяснили значение сигналов регулировщика и дорожных знаков. Особое внимание уделили безопасному переходу проезжей части, обсудили неприятные ситуации, которые могут возникнуть на дороге. Полицейские подчеркнули важность использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при поездках на автомобиле», – говорится в сообщении.Ребята также смогли посмотреть патрульные машины ГИБДД и больше узнать о работе автоинспекторов. Подобные профилактические мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проводят регулярно.