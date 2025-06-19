Трудовая бригада школьников убрала мусор в пушкинском дендропарке
Трудовая бригада из 40 школьников городского округа Пушкинский убрала мусор в дендропарке Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Это пример того, как можно совместить полезное с приятным. Подростки получают возможность подработать, а округ становится чище и красивее. Трудовые бригады помогают также образовательным учреждениям – убирают территорию, помогают в библиотеке, приводят в порядок классы, благоустраивают городское пространство», – говорится в сообщении.Для участников бригад еженедельно проводят тематические беседы по безопасности, а также зарядки, мастер-классы и интерактивные игры на темы волонтёрства, творчества, медиа, профориентации и спорта.
Инициатива направлена на поддержку молодёжи, развитие трудовых навыков, стремление к достижению результатов. Старшеклассники работают с понедельника по пятницу по два часа в день. Их зарплата – около 9 тыс. рублей в месяц. С каждым подростком заключается трудовой договор сроком на месяц с возможностью продления.