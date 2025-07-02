В Пушкинском округе проведут парад колясок и забег ползунков

02 июля 2025, 15:30

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Два необычных мероприятия планируют провести в Доме культуры села Ельдигино Пушкинского городского округа 8 июля — в День семьи, любви и верности. Родителей приглашают принять участие в параде колясок, а малыши смогут посоревноваться в забеге ползунков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Создайте уникальный образ, который поразит всех своей креативностью и красотой. Приветствуются любые тематики и стили оформления. Подберите костюмы, гармонирующие с образом коляски, и станьте настоящей командой! Участие бесплатно и открыто для всех желающих», — рассказали организаторы парада.