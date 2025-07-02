В Пушкинском округе проведут парад колясок и забег ползунков

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Два необычных мероприятия планируют провести в Доме культуры села Ельдигино Пушкинского городского округа 8 июля — в День семьи, любви и верности. Родителей приглашают принять участие в параде колясок, а малыши смогут посоревноваться в забеге ползунков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Создайте уникальный образ, который поразит всех своей креативностью и красотой. Приветствуются любые тематики и стили оформления. Подберите костюмы, гармонирующие с образом коляски, и станьте настоящей командой! Участие бесплатно и открыто для всех желающих», — рассказали организаторы парада.
Парад начнётся в 18:00. Самых креативных участников ждут призы от партнёров мероприятия.

Кроме того, на площади перед ДК состоится забег ползунков, в котором смогут участвовать дети в возрасте от четырёх месяцев до года. Подарки ждут всех маленьких спортсменов.
Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0