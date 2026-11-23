23 ноября 2026, 16:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова спасли мужчину с опухолью кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Пациента в критическом состоянии на фоне острой кровопотери доставила бригада скорой помощи. Как выяснилось, он долгое время игнорировал вздутие и тянущие боли внизу живота, хроническую усталость, потерю аппетита и веса и не обращался за медицинской помощью.



Вызвал скорую мужчина из-за приступа слабости, головокружения и кровотечения. По результатам эндоскопического обследования врачи диагностировали опухоль толстого кишечника. При этом новообразование распадалось и сильно кровоточило.



Для восстановления кровопотери медики начали переливание компонентов крови и параллельную подготовку пациента к экстренному вмешательству.

«Для наших хирургов резекция и реконструкция кишечника — отработанный алгоритм, который они выполняют на высочайшем уровне. Но экстренный режим, когда пациент поступает с кровотечением из распадающейся опухоли, требовал предельной концентрации и молниеносных решений. Эндоскопическая картина подтвердила тяжесть состояния. Мы удалили участок кишечника с новообразованием, затем хирургически соединили его части, восстановив проходимость и остановили кровопотерю. Операция прошла успешно», – рассказала заведующая хирургическим отделением №2 Надежда Филимонюк-Смелкова.