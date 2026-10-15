Пушкинские юные инспекторы движения стали призёрами регионального конкурса
Юные инспекторы дорожного движения из городского округа Пушкинский заняли второе место на Московском областном слёте юных «Безопасное колесо». Об этом сообщается на сайте администрации округа.
В конкурсе участвовали победители муниципальных этапов, показавшие высокий уровень знаний правил дорожного движения и готовые делиться опытом со сверстниками.
«Команда отряда ЮИД «Дружный экипаж» из образовательного комплекса №9 заняла второе место. Поздравляем наших призёров и всех участников соревнований. Каждый, кто вышел на старт, достойно представил свою образовательную организацию и подтвердил важность дорожной безопасности. Победителей и призёров слёта наградят в рамках финала Московского областного вокального конкурса «Голос ЮИД Подмосковья», который пройдёт в октябре в Красногорске», – говорится на сайте.Как пояснили в администрации, слёт «Безопасное колесо» – это школа дорожной безопасности. Каждый этап учит быть внимательнее на дороге, быстрее принимать решения и помогать другим.