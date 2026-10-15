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Пушкинские юные инспекторы движения стали призёрами регионального конкурса

Фото: сайт администрации г. о. Пушкинский

Юные инспекторы дорожного движения из городского округа Пушкинский заняли второе место на Московском областном слёте юных «Безопасное колесо». Об этом сообщается на сайте администрации округа.



В конкурсе участвовали победители муниципальных этапов, показавшие высокий уровень знаний правил дорожного движения и готовые делиться опытом со сверстниками.

«Команда отряда ЮИД «Дружный экипаж» из образовательного комплекса №9 заняла второе место. Поздравляем наших призёров и всех участников соревнований. Каждый, кто вышел на старт, достойно представил свою образовательную организацию и подтвердил важность дорожной безопасности. Победителей и призёров слёта наградят в рамках финала Московского областного вокального конкурса «Голос ЮИД Подмосковья», который пройдёт в октябре в Красногорске», – говорится на сайте.
Как пояснили в администрации, слёт «Безопасное колесо» – это школа дорожной безопасности. Каждый этап учит быть внимательнее на дороге, быстрее принимать решения и помогать другим.
Лора Луганская

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