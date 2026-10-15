В Пушкинском округе грузовик столкнулся со школьным автобусом

15 октября 2026, 13:26

Фото: istockphoto.com/Galina Vetertsovskaya

ДТП с участие грузовика и автобуса Барковской православной школы, развозящего учеников, произошло на Красноармейском шоссе на повороте в сторону села Левково Пушкинского округа в среду, 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В результате происшествия жертв и пострадавших нет.





«В школьном автобусе было 12 пассажиров. Ни они, ни водитель не получили травмы. Находившихся в салоне детей после происшествия развезли по домам. Медицинская помощь никому не потребовалась», — говорится в сообщении.