В Пушкинском округе грузовик столкнулся со школьным автобусом
ДТП с участие грузовика и автобуса Барковской православной школы, развозящего учеников, произошло на Красноармейском шоссе на повороте в сторону села Левково Пушкинского округа в среду, 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
«В школьном автобусе было 12 пассажиров. Ни они, ни водитель не получили травмы. Находившихся в салоне детей после происшествия развезли по домам. Медицинская помощь никому не потребовалась», — говорится в сообщении.Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что девятиклассник сорвался с крыши пятиэтажного дома в городе Краснокаменск Забайкальского края и впал в кому.