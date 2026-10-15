В проблемном доме в Пушкине привели в порядок подвал

15 октября 2026, 14:32

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Zyablitskiy

Жители дома №23 в микрорайоне Дзержинец города Пушкино во время встречи с депутатами летом этого года пожаловались им на протечки и постоянную сырость в подвале. Сейчас проблемы устранили. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.





Результат проведённого ремонта приехали проверить председатель местного Совета депутатов Артём Садула и уполномоченный главы муниципалитета Нина Ушакова. Они осмотрели подвал и побеседовали с жильцами.





«Это отличный пример того, как конструктивный диалог между жителями и властью приводит к реальным изменениям. Мы стремимся к тому, чтобы управляющие организации не затягивали с ремонтом, а выполняли свои обязанности качественно и в срок», — отметил Садула.