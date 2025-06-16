Юннаты из Пушкинского округа посетили Ивантеевский дендропарк
Юннаты из образовательного комплекса №9 Пушкинского городского округа посетили Ивантеевский дендропарк в понедельник, 16 июня. Экскурсия была приурочена ко Дню юннатского движения, который отмечается 15 июня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках экскурсии ребята изучали редкие виды растений, делали фотографии, а также проверили свои знания в викторине, посвящённой растительному миру», — говорится в сообщении.Юннатское движение зародилось в России более 100 лет назад — в 1918 году. Оно началось с экскурсии школьников в московский парк Сокольники. А сегодня это массовое движение объединяет юных исследователей природы, экологов и защитников окружающей среды. Оно учит детей бережно относится к окружающему миру и исследовать его.