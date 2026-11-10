Пушкинских полицейских поздравили с профессиональном праздником и наградили
В Управлении МВД России «Пушкинское» глава городского округа Максим Красноцветов поздравил ветеранов и личный состав с Днём сотрудника органов внутренних дел России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На территории Пушкинского в рядах МВД служат более 700 человек. Благодаря их работе уровень преступности в округе постоянно снижается.
«По итогам девяти месяцев текущего года улучшились показатели по раскрываемости большинства видов правонарушений, в том числе тяжких и особо тяжких. Сократилось число выявленных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Увеличилось количество мероприятий по противодействию киберпреступности и дистанционному мошенничеству», – рассказали в администрации.
Красноцветов поблагодарил сотрудников за нелёгкий и благородный труд и принял участие в церемонии награждения лучших представителей профессии.
Трём сотрудникам УМВД вручили жилищные сертификаты. Еще 13 полицейских получили Благодарность главы округа и ценные подарки. Около 20 человек наградили ведомственными знаками отличия, а двум присвоили очередные звания.