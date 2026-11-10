Пушкинских полицейских поздравили с профессиональном праздником и наградили

10 ноября 2026, 22:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Управлении МВД России «Пушкинское» глава городского округа Максим Красноцветов поздравил ветеранов и личный состав с Днём сотрудника органов внутренних дел России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





На территории Пушкинского в рядах МВД служат более 700 человек. Благодаря их работе уровень преступности в округе постоянно снижается.

«По итогам девяти месяцев текущего года улучшились показатели по раскрываемости большинства видов правонарушений, в том числе тяжких и особо тяжких. Сократилось число выявленных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Увеличилось количество мероприятий по противодействию киберпреступности и дистанционному мошенничеству», – рассказали в администрации.