В Пушкинском округе в этом году модернизируют более 20 контейнерных площадок

27 апреля 2026, 16:27

22 контейнерные площадки планируется модернизировать в Пушкинском округе в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Модернизация включает расширение площади объекта, увеличение количества баков для сбора мусора, обустройство подъездных путей для беспрепятственной работы мусоровозов в любое время года и оснащение контейнерных площадок камерами видеонаблюдения, которые обеспечивают постоянный контроль за их состоянием в онлайн-режиме.





«Всего в округе около двух с половиной тысяч контейнерных площадок. 22 из них в этом году ждёт модернизация», — говорится в сообщении.