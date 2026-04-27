В Пушкинском округе в этом году модернизируют более 20 контейнерных площадок
22 контейнерные площадки планируется модернизировать в Пушкинском округе в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Модернизация включает расширение площади объекта, увеличение количества баков для сбора мусора, обустройство подъездных путей для беспрепятственной работы мусоровозов в любое время года и оснащение контейнерных площадок камерами видеонаблюдения, которые обеспечивают постоянный контроль за их состоянием в онлайн-режиме.
«Всего в округе около двух с половиной тысяч контейнерных площадок. 22 из них в этом году ждёт модернизация», — говорится в сообщении.Глава округа Максим Красноцветов также напомнил, что с 20 апреля в регионе ввели особый противопожарный режим, и призвал жителей и гостей округа соблюдать правила: не разводить огонь рядом с высокой травой и деревьями и не сжигать сухую траву.