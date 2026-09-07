Пушкинский округ перешёл на уборку общественных территорий собственными силами

07 сентября 2026, 18:08

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

В распоряжении коммунальных служб Пушкинского округа находятся около 290 единиц спецтехники. Это позволяет содержать общественные территории собственными силами, не привлекая подрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Вопрос уборки территорий обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов. В нём принял участие руководитель Пушкинского Максим Красноцветов.





«В Пушкинском расположены 535 дворов и 32 общественных пространства. Переход на содержание территорий без участия сторонних компаний позволяет оперативно выявлять возникающие вопросы и своевременно решать их силами муниципальных учреждений», — отметил Красноцветов.