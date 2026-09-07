Пушкинский округ перешёл на уборку общественных территорий собственными силами
В распоряжении коммунальных служб Пушкинского округа находятся около 290 единиц спецтехники. Это позволяет содержать общественные территории собственными силами, не привлекая подрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вопрос уборки территорий обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов. В нём принял участие руководитель Пушкинского Максим Красноцветов.
«В Пушкинском расположены 535 дворов и 32 общественных пространства. Переход на содержание территорий без участия сторонних компаний позволяет оперативно выявлять возникающие вопросы и своевременно решать их силами муниципальных учреждений», — отметил Красноцветов.Он добавил, что в округе насчитывается около 2 400 контейнерных площадок. В текущем году модернизировали 14 из них и четыре сейчас в работе.