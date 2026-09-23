Пушкинский театр представит Подмосковье на престижном фестивале
На столичных театральных площадках пройдут спектакли XI Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку». Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, Подмосковье представит Пушкинский музыкально-драматический театр.
Самый масштабный смотр отечественной музыкальной сцены будет проходить с 7 сентября по 3 декабря. На фестивале можно будет увидеть более 30 спектаклей из разных регионов и стран СНГ от десятков театральных трупп.
«Пушкинский музыкально-драматический театр – единственный профессиональный музыкальный театр Подмосковья. Он представит в фестивальной программе водевиль «Сватовство гусара» по мотивам пьесы Николая Некрасова «Петербургский ростовщик» на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юлия Кима. Сюжет знаком зрителю по знаменитой телевизионной комедии Светланы Дружининой. Режиссёр и исполнитель главной роли – художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Московской области Борис Урецкий», – рассказали в министерстве.
Спектакль покажут 3 октября в 18 часов на сцене Центра оперного пения имени Г.П. Вишневской. Билеты доступны по ссылке.