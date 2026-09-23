В Электростальской больнице 76-летнюю пациентку поставили на ноги после инсульта
Врачи Электростальской больницы вновь научили ходить пожилую пациентку, пережившую инсульт. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
У 76-летней женщины были парализованы ноги, нарушена двигательная функция руки. Она не могла самостоятельно вставать и передвигаться.
«Первый курс реабилитации продолжался 21 день. В программу включили лечебную гимнастику, массаж, физиотерапию, занятия на аппарате «Артромот» и миостимуляцию. Постепенно появились первые результаты: пациентка смогла вставать и начала передвигаться с ходунками. Сейчас она проходит второй курс реабилитации. Благодаря регулярным занятиям и работе специалистов больницы пациентка уже ходит самостоятельно», – рассказали в администрации.
Там добавили, что с начала года в отделении реабилитации Электростальской больницы восстановительное лечение прошли 994 пациента. За каждым таким результатом – ежедневная работа врачей и специалистов по реабилитации, а также усилия самих пациентов.