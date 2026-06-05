Пушкинский театр завершил гастроли в Белоруссии

05 июня 2026, 16:54

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Пушкинский музыкально-драматический театр из Московской области завершил гастрольную поездку в Республику Беларусь. В течение нескольких дней коллектив выступал на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа в Витебске, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.