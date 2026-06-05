Пушкинский театр завершил гастроли в Белоруссии
Пушкинский музыкально-драматический театр из Московской области завершил гастрольную поездку в Республику Беларусь. В течение нескольких дней коллектив выступал на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа в Витебске, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Театр имени Якуба Коласа считается одной из ведущих театральных площадок страны и играет ключевую роль в культурной жизни Витебской области.
В рамках гастролей подмосковные артисты представили белорусским зрителям музыкальную комедию Оскара Фельцмана «Здравствуйте, я ваша тетя» по пьесе Брендона Томаса, а также мюзикл Марка Самойлова «Ограбление в полночь», созданный по мотивам произведения сербского актера и писателя Мирослава Митровича.
Помимо выступлений коллектив познакомился с достопримечательностями Витебска. Артисты посетили Успенский собор, Летний амфитеатр и другие знаковые места города.
По итогам гастролей директор Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Юлия Харкевич пригласила Пушкинский музыкально-драматический театр вновь выступить в Витебске в феврале 2027 год Во время следующего визита коллектив планирует представить белорусской публике спектакли «Аленький цветочек», «Сватовство гусара» и «Любовь и голуби».
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