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В Подмосковье установили более 4000 боксов для сбора текстиля на переработку

оригинал Фото: медиасток.рф

4 175 боксов для сбора ненужной одежды и других текстильных изделий насчитывается в настоящее время на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.



Вопросы сбора и переработки вторсырья обсудили на выездном круглом столе регионального парламента в Балашихе.

«Боксы для одежды расположены в 36 подмосковных округах. С их помощью удалось собрать 13,9 тыс. тонн текстиля. Обслуживанием контейнеров занимаются восемь организаций», — рассказал на круглом столе директор Центра мониторинга и контроля за содержанием территорий и обращению с отходами Михаил Зиновьев.
Он добавил, что вещи из боксов сортируют по качеству и потом часть отправляют на благотворительность и в секонд-хенды, а часть — на переработку.
Лев Каштанов

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