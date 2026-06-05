В Подмосковье установили более 4000 боксов для сбора текстиля на переработку

05 июня 2026, 16:14

оригинал Фото: медиасток.рф

4 175 боксов для сбора ненужной одежды и других текстильных изделий насчитывается в настоящее время на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Вопросы сбора и переработки вторсырья обсудили на выездном круглом столе регионального парламента в Балашихе.





«Боксы для одежды расположены в 36 подмосковных округах. С их помощью удалось собрать 13,9 тыс. тонн текстиля. Обслуживанием контейнеров занимаются восемь организаций», — рассказал на круглом столе директор Центра мониторинга и контроля за содержанием территорий и обращению с отходами Михаил Зиновьев.