Среди зарегистрированных в Подмосковье новорождённых насчитали 51,5% мальчиков
В Московской области с начала года на свет появилось больше мальчиков, чем девочек. Такую тенденцию отметили в Минсоцразвития Подмосковья.
В регионе зарегистрировано рождение более 51,5% мальчиков.
«У новорождённых мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артём, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны. В топе – классические и древнерусские, а также редкие и современные варианты, например, Мерседес, Александрита, Наоми», – рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.Как уточнили в пресс-службе ведомства, среди мужских имён тоже встречаются редкие. Это, например, Залотой, Евсевий, Никодим, Спиридон и даже Гектор. Родители девочек чаще обращаются к древнерусским традициям и дают новорождённым такие имена, как Матрёна, Февронья, Агафья или Берегиня.
В ведомстве напомнили, что рождение ребёнка с выбранным именем можно зарегистрировать сразу в медучреждении. Это очень удобно – все документы оформляются в одном месте.
Каждая семья, зарегистрировавшая рождение малыша в Московской области, может получить единовременную выплату на 20 000 рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».
При рождении ребёнка в Московской области предоставляют многочисленные меры социальной поддержки. Актуальная информация об этом доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Рождение в Московской области».