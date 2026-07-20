В Подмосковье подали около 7000 онлайн-заявок на порубочный билет
Около семи тысяч заявлений на получение разрешения на вырубку, пересадку и посадку деревьев и кустарника подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года.
Услуга размещается в разделе «Земля», подразделе «Природа и культурное наследие».
«При подаче заявления во всплывающем окне появляется справка о том, в каких случаях разрешение на вырубку не выдаётся. Если планируется вырубить менее 15 деревьев, то перечетная ведомость создастся автоматически», — говорится в сообщении.Интегрированный в услугу искусственный интеллект проверяет качество приложенных к заявке документов. Если какой-то из них не читается или прикреплён не в то поле, пользователя оповестят об этом до отправки заявки, так что можно будет всё исправить.