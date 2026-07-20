В Подмосковье подали около 7000 онлайн-заявок на порубочный билет

20 июля 2026, 18:31

оригинал Фото: istockphoto.com/Csaba Toth

Около семи тысяч заявлений на получение разрешения на вырубку, пересадку и посадку деревьев и кустарника подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года.





Услуга размещается в разделе «Земля», подразделе «Природа и культурное наследие».





«При подаче заявления во всплывающем окне появляется справка о том, в каких случаях разрешение на вырубку не выдаётся. Если планируется вырубить менее 15 деревьев, то перечетная ведомость создастся автоматически», — говорится в сообщении.