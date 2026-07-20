В одной из крупнейших котельных Люберец заменили насосное оборудование

20 июля 2026, 18:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах в рамках подготовки к отопительному сезону идут профилактические работы на одной из крупнейших котельных города – на улице Попова. Специалисты «Люберецкой теплосети» заменили там насосное оборудование, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Тепловой узел построили в 1978 году. Котельная обеспечивает теплом и горячей водой 188 многоквартирных домов и 18 социальных объектов. Сейчас специалисты завершают замену ключевого оборудования – центробежного насоса.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Завершается также строительство новой блочно-модульной котельной. Объект планируют запустить до начала отопительного сезона. Он должен повысить бесперебойность теплоснабжения и перераспределить нагрузку с действующей котельной.

«В этом году при поддержке губернатора Андрея Воробьёва мы приступили к самой большой программе по обновлению коммунальной инфраструктуры за последние десятилетия. По объёму финансирования Люберцы вошли в тройку муниципалитетов Подмосковья. Сейчас возводим три блочно-модульные котельные – на улице Попова в Люберцах, в Марусине и в Октябрьском. Планируем запустить их к началу отопительного сезона», – рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.