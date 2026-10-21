Пушкинскому округу передали оборудование для выхаживания недоношенных детей

21 октября 2026, 10:46

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Четыре единицы современного неантологического оборудования получили отделения Пушкинской клинической больницы им. В.Н. Розанова с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Окружным медучреждениям предоставили, в частности, фетальный монитор, два малогабаритных допплеровских анализатора сердечно-сосудистой деятельности матери и плода и стол для новорождённых с подогревом.





«Аппаратура помогает контролировать состояние младенцев, поддерживать их жизнедеятельность и проводить диагностику», — отмечается в сообщении.