Пушкинскому округу передали оборудование для выхаживания недоношенных детей
Четыре единицы современного неантологического оборудования получили отделения Пушкинской клинической больницы им. В.Н. Розанова с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Окружным медучреждениям предоставили, в частности, фетальный монитор, два малогабаритных допплеровских анализатора сердечно-сосудистой деятельности матери и плода и стол для новорождённых с подогревом.
«Аппаратура помогает контролировать состояние младенцев, поддерживать их жизнедеятельность и проводить диагностику», — отмечается в сообщении.Закупка современной медтехники в Московской области проводится по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».