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Пушкинскому округу передали оборудование для выхаживания недоношенных детей

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Четыре единицы современного неантологического оборудования получили отделения Пушкинской клинической больницы им. В.Н. Розанова с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Окружным медучреждениям предоставили, в частности, фетальный монитор, два малогабаритных допплеровских анализатора сердечно-сосудистой деятельности матери и плода и стол для новорождённых с подогревом.

«Аппаратура помогает контролировать состояние младенцев, поддерживать их жизнедеятельность и проводить диагностику», — отмечается в сообщении.
Закупка современной медтехники в Московской области проводится по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лев Каштанов

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