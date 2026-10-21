Кардиолог назвал рабочий способ избавиться от кофейной зависимости
Кардиолог Маркос Каиро дал совет любителям кофе, как преодолеть зависимость от этого напитка. Об этом пишет издание Metropoles.
Специалист рекомендовал снижать дозу кофе в течение одной-двух недель, чтобы уменьшить проявления синдрома отмены. После этого прием напитка следует прекратить на семь дней, а затем возобновить его, но уже в меньших количествах и с увеличенными интервалами.
Каиро также предостерег от резкого отказа от напитка. По его словам, это может привести к головной боли, усталости, раздражительности и проблемам с концентрацией внимания. Эти симптомы, как правило, сохраняются на протяжении двух-семи дней, подчеркнул кардиолог.
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