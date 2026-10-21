Достижения.рф

Кардиолог назвал рабочий способ избавиться от кофейной зависимости

Кардиолог Каиро: При резком отказе от кофе может возникнуть раздражительность
Фото: iStock/Farknot_Architect

Кардиолог Маркос Каиро дал совет любителям кофе, как преодолеть зависимость от этого напитка. Об этом пишет издание Metropoles.



Специалист рекомендовал снижать дозу кофе в течение одной-двух недель, чтобы уменьшить проявления синдрома отмены. После этого прием напитка следует прекратить на семь дней, а затем возобновить его, но уже в меньших количествах и с увеличенными интервалами.

Каиро также предостерег от резкого отказа от напитка. По его словам, это может привести к головной боли, усталости, раздражительности и проблемам с концентрацией внимания. Эти симптомы, как правило, сохраняются на протяжении двух-семи дней, подчеркнул кардиолог.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0