Кардиолог назвал рабочий способ избавиться от кофейной зависимости

21 октября 2026, 09:31

Кардиолог Каиро: При резком отказе от кофе может возникнуть раздражительность

Фото: iStock/Farknot_Architect

Кардиолог Маркос Каиро дал совет любителям кофе, как преодолеть зависимость от этого напитка. Об этом пишет издание Metropoles.