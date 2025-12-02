В Ивантеевке навестили женщин, потерявших сыновей в ходе боевых действий

02 декабря 2025, 15:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Ивантеевке с Днём матери поздравили семь жительниц, у которых в разные периоды погибли защищавшие Родину сыновья. Их навестили член Общественной палаты городского округа Пушкинский Надежда Жарова, зампредседателя правления Ивантеевского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и СВО Александр Артамонов, а также волонтёры.





Сын Раисы Сударкиной участвовал во Второй чеченской войне. Подполковник ВДВ Андрей Сударкин погиб в Грозном, исполняя воинский долг.



Сын Анны Лазаревой Алексей тоже участвовал во Второй чеченской. Десантник немного не дожил до 26 лет. Машину, в которой он ехал, подбили. Как рассказала Анна Лазарева, сын во всём помогал ей, имел высокие нравственные ориентиры.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский



Навестили и матерей, сыновья которых погибли в зоне проведения спецоперации.

«Шерали Джуракулов с детства мечтал стать военным, а в 2022 году отправился на СВО добровольцем. На передовой у него был позывной «Лев». В семье его часто называли Лёвушкой, поскольку его имя переводится как «лев». Шерали погиб в июне 2023-го. Посмертно награждён орденом Мужества. С праздником поздравили его мать Людмилу», – рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.