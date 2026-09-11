В Подмосковье в субботу будут проводить диспансеризацию с утра до полуночи
В Московской области в предстоящую субботу, 12 сентября, пройдёт масштабная профилактическая акция. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
Жители Подмосковья смогут пройти диспансеризацию и профилактические обследования в 13 медицинских организациях с 9 утра до полуночи.
«Мы стараемся сделать проверки здоровья максимально удобными и доступными для жителей. Поэтому 12 сентября, помимо акции в парках, проведём мероприятие и в поликлиниках. Некоторые наши медучреждения будут проводить диспансеризацию с самого утра до полуночи. Это хорошая возможность проверить основные показатели здоровья в удобное время и выявить возможные риски до появления симптомов», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он пригласил жителей Подмосковья воспользоваться такой возможностью и уделить время своему здоровью. Пройти обследование можно будет в поликлиниках Балашихи, Видного, Долгопрудного, Коломны, Красногорска, Лобни, Лыткарина, Ногинска, Орехово-Зуева, Солнечногорска, Чехова, Химок и Шатуры.
Кроме того, врачи проведут для жителей открытые занятия в «Школах здоровья». Они расскажут о профилактике заболеваний, о том, как самим контролировать показатели здоровья, снизить риски хронических заболеваний, научат первой помощи и измерению артериального давления.
Для прохождения диспансеризации нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Для сдачи анализов рекомендуется не принимать пищу минимум за четыре часа до посещения поликлиники.