В Подмосковье в субботу будут проводить диспансеризацию с утра до полуночи

11 сентября 2026, 18:22

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в предстоящую субботу, 12 сентября, пройдёт масштабная профилактическая акция. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.





Жители Подмосковья смогут пройти диспансеризацию и профилактические обследования в 13 медицинских организациях с 9 утра до полуночи.

«Мы стараемся сделать проверки здоровья максимально удобными и доступными для жителей. Поэтому 12 сентября, помимо акции в парках, проведём мероприятие и в поликлиниках. Некоторые наши медучреждения будут проводить диспансеризацию с самого утра до полуночи. Это хорошая возможность проверить основные показатели здоровья в удобное время и выявить возможные риски до появления симптомов», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО