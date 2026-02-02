Путепровод у деревни Сабурово соединят с дублёром Пятницкого шоссе в Красногорске

02 февраля 2026, 17:01

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На дублёре Пятницкого шоссе в Красногорске приступили к строительству сопряжения путепровода у деревни Сабурово с основным ходом дороги. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Сейчас продолжается строительство дублёра Пятницкого шоссе, который пройдёт от примыкания к старому Пятницкому шоссе в районе посёлка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово. На дороге возведут два путепровода, мост через реку Синичку и разворотную петлю на выезде на старое Пятницкое шоссе. Открыть движение по дороге планируют в этом году.

«Строительная готовность дублёра превышает 30%. На путепроводе у деревни Сабурово установили опоры, выполнили укрупнительную сборку металлоконструкций. На строящемся путепроводе в районе СНТ «Гея» устраивают буронабивные сваи. На автомобильном мосту через Синичку собирают металлоконструкции, а рядом на вело-пешеходном мосту монтируют опоры», – рассказал о работах министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.