В Апрелевке возобновили строительство путепровода, прерванное из-за срыва сроков
В Апрелевке Наро-Фоминского городского округа возобновили строительство двухполосного путепровода. По данным пресс-службы подмосковного Минтранса, завершить работы планируют к концу года.
Прошлый госконтракт пришлось расторгнуть из-за срыва сроков и медленного темпа работ. Для завершения работ был заключён новый контракт.
Длина путепровода составит 272 метра, общая протяжённость транспортной развязки превысит километр.
«Сейчас на объекте ведут очистку проезжей части и тротуаров от снега и наледи. Затем приступят к поэтапному переустройству инженерных коммуникаций, строительству подпорных стен, установке шумозащитных экранов и устройству наружного освещения», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Строительство путепровода увязано с модернизацией, которую проводит РЖД в связи с запуском МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная». Дорожный объект разгрузит прилегающие улицы, значительно улучшит транспортную доступность Новомосковского административного округа и юго-западной части Подмосковья.