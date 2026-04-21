Путин дал старт голосованию по благоустройству комфортной городской среды
Президент Владимир Путин запустил Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которые войдут в новую народную программу «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе отделения ЕР в Московской области.
Как подчеркнул президент, голосование за благоустройство общественных пространств – парков, скверов и набережных – уже стало проводником позитивных изменений. Жители Подмосковья могут отдать свой голос на портале до 12 июня.
«Рад объявить старт очередного сезона Всероссийского голосования по проектам развития комфортной городской среды. В прошлом году в нём участвовали более 1600 муниципальных образований, а в онлайн-голосовании – свыше 16,5 миллионов граждан», – сказал Путин.
В рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» в регионах приводят в порядок общественные территории и зоны отдыха. Её реализация – одно из положений народной программы «Единой России». Глава государства напомнил, что на это из федерального бюджета ежегодно выделяют 25 миллиардов рублей.
«Такой механизм позволяет жителям напрямую влиять на облик своих городов, поэтому их голос должен быть услышан», – отметил Путин.Голосование по программе партия каждый год проводит вместе с Минстроем. В новую народную программу «Единой России» планируют включить предложение по благоустройству к 2030 году не менее 30 000 общественных территорий.
Как отметил депутат Госдумы от Подмосковья Геннадий Панин, благодаря конкурсу жители сами могут определить, какие парки, скверы и набережные преобразить в первую очередь.
«Новые парки и пешеходные маршруты увеличивают трафик, создавая условия для открытия кафе, точек сервиса, проката инвентаря и малых торговых объектов, а значит, для создания новых рабочих мест, роста доходов малого и среднего предпринимательства и для пополнения местной налоговой базы. Это позволяет направлять дополнительные средства обратно в развитие городской инфраструктуры», – сказал Панин.
В прошлом году в Подмосковье в голосовании участвовали свыше 700 000 человек. Регион занял второе место в России по количеству выбранных объектов. Это почти 300 территорий в 54 городских округах. Объекты-победители благоустроят в этом году.
Речь идёт, например, о строительстве тематического парка с набережной и зоной отдыха в Люберцах. В Подольске на Славянском бульваре заменят тротуары, поставят лавочки и урны, обновят детские площадки, создадут спортивные зоны.
В Химках в рамках реконструкции парка «Дубки» отремонтируют дороги, организуют детские площадки, организуют видеонаблюдение, обновят скамейки и урны. В Раменском преобразят набережную озера Пионер.
В Котельниках приведут в порядок территорию вокруг пруда в микрорайоне Силикат. В Павловском Посаде на месте заброшенного торгового центра создадут современную пешеходную зону.
В Щёлкове обустроят улицу Талсинскую и Молодёжную набережную, в Ногинске – парк «Волхонка», в Балашихе – улицу Парковую и площадь у Ледового дворца.