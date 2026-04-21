Путин дал старт голосованию по благоустройству комфортной городской среды

21 апреля 2026, 18:56

Президент Владимир Путин запустил Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которые войдут в новую народную программу «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе отделения ЕР в Московской области.





Как подчеркнул президент, голосование за благоустройство общественных пространств – парков, скверов и набережных – уже стало проводником позитивных изменений. Жители Подмосковья могут отдать свой голос на портале до 12 июня.

«Рад объявить старт очередного сезона Всероссийского голосования по проектам развития комфортной городской среды. В прошлом году в нём участвовали более 1600 муниципальных образований, а в онлайн-голосовании – свыше 16,5 миллионов граждан», – сказал Путин.

«Такой механизм позволяет жителям напрямую влиять на облик своих городов, поэтому их голос должен быть услышан», – отметил Путин.

Геннадий Панин

«Новые парки и пешеходные маршруты увеличивают трафик, создавая условия для открытия кафе, точек сервиса, проката инвентаря и малых торговых объектов, а значит, для создания новых рабочих мест, роста доходов малого и среднего предпринимательства и для пополнения местной налоговой базы. Это позволяет направлять дополнительные средства обратно в развитие городской инфраструктуры», – сказал Панин.

