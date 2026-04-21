Путин заявил о постепенном создании зоны безопасности на границе с Украиной
Владимир Путин заявил, что зона безопасности на границе с Украиной создается поэтапно.
На совещании с главами муниципальных образований президент отметил, что работа будет продолжаться до полного устранения угроз для российских регионов. Ситуация в приграничье, включая Курскую область, по-прежнему сложная. Помощь пострадавшим жителям Путин назвал обязанностью властей, подчеркнув необходимость создать условия, чтобы люди могли оставаться на своей земле, восстанавливать утраченное и развиваться дальше.
Особую благодарность глава государства выразил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву за личное мужество. В мае 2025 года он пострадал при атаке украинского дрона на его автомобиль.
Совещание прошло во время всероссийской муниципальной премии «Служение». До этого Путин участвовал в церемонии награждения победителей и лауреатов.
